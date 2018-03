(ANSA) – ROMA, 11 MAR – “Su Buffon non c’è da dire niente, non so a cosa alludete. E’ tutto a posto, e quanto alla questione se lo convocherò, Gigi mi darà una risposta. Ma come primo impatto è entusiasta di venire a darmi una mano in campo e fuori”. Il ct ‘ad interim’ della Nazionale Gigi Di Biagio parla di quello che definisce “un caso che non esiste” sulla sua intenzione di chiamare in azzurro per le prossime amichevoli il portiere ‘monumento’ della Juve. “E’ stato montato un caso – aggiunge Di Biagio – e a me viene da ridere perché non posso smentire qualcosa che non esiste”. “Il mio discorso è stato chiaro – aggiunge -: Buffon in azzurro non deve finire con la Svezia, e mi serve dentro e fuori dal campo. Vedremo quante partite farà, non è un problema, ma la sua presenza diventa fondamentale. Qualcuno si è divertito a strumentalizzare un caso mai esistito. Venerdì ho chiamato Buffon, perché ci sono state delle inesattezze che mi hanno dato fastidio. Ma non posso smentire una cosa non esistita. Con Gigi siamo in sintonia”.