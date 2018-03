(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “Per tutti è ancora un po’ presto per prendere decisioni definitive. Con Costacurta ci conosciamo molto bene, penso sia necessario per la Nazionale aspettare e io ufficialmente sono ancora sotto contratto. E’ giusto che la Nazionale si sia presa del tempo, anche per valutare il lavoro che Di Biagio può fare. Con Costacurta siamo legati, lo sentivo anche prima che diventasse vicecommissario”. Così Carlo Ancelotti, parlando a Radio anch’io lo sport, in onda su RadioRai, a proposito di una possibile chiamata in Nazionale. “L’idea mia sarebbe di allenare tutti i giorni – prosegue – solo per quello c’è e continua a esserci un dubbio da parte mia. Buffon? Lo conosco e sarei più sorpreso se smettesse. Sono convinto possa continuare ancora: sentendolo parlare mi sembra ancora molto motivato e presente. Di Biagio fa bene a contare su di lui? Di Biagio fa sempre bene”.