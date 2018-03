(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “La Var è necessaria e, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, è normale per una cosa nuova. E’ di grande aiuto per tutto il sistema e anche per evitare le polemiche. La Var toglie tanti dubbi a tutti. Non mi sembra che i tempi di valutazione degli arbitri siano così lunghi”. Lo ha detto Carlo Ancelotti, intervenendo a Radio anch’io lo sport. Sul campionato, Ancelotti ha fatto notare che la “Juve ha fatto un passo importante, in un momento cruciale”. “Non so se può essere decisivo – ha ammesso -. L’Atalanta può sempre fare la sorpresa a Torino, ma la Juve può sempre vincere. Il Napoli? E’ evidente che ha una chiara e precisa identità: può giocare in modo brillante o meno, ad alcuni piace il suo gioco e ad altri un po’ meno. A me personalmente piace”. “La corsa per la Champions è un secondo campionato. Credo che Gattuso abbia creato una buona sintonia coi giocatori: ha dato obiettivi, motivazioni, chiarezza – ha sottolineato -. La Roma? Giocherà una partita difficile in Champions, ma il risultato è abbordabile”.