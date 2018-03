(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 12 MAR – Lo Shakhtar Donetsk, che domani sera affronterà la Roma all’Olimpico, nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League (2-1 all’andata), è nella Capitale. Gli ucraini sono sbarcati in tarda mattinata nell’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea dell’Ukraine international airlines, proveniente da Kiev. Sorridenti, i giocatori, durante il transito in aeroporto e prima di salire a bordo del pullman che li attendeva all’esterno degli arrivi del terminal 3, si sono fermati più volte per i selfie richiesti da passeggeri e operatori aeroportuali.