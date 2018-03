(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “Il campionato è falsato, anche se la Lazio non vuole credere al complotto. In questo vuoto di potere, Lotito è meglio che si defili. Il malanimo della categoria arbitrale nei nostri confronti è evidente”. Parole di Arturo Diaconale, responsabile comunicazione della Lazio, dai microfoni dell’emittente romana Radio Incontro Olympia. Secondo il dirigente, “la Lazio sta continuando a essere danneggiata in questo campionato, compromettendo l’ottimo lavoro svolto sul campo che i risultati stavano e stanno premiando. Anche ieri a Cagliari, due pesi e due misure sono stati utilizzati per giudicare i due episodi dei calci di rigore dei rossoblu e dei biancocelesti. A oggi possiamo affermare che il nostro campionato è falsato, tuttavia la Lazio non vuole credere alla teoria del complotto”. “Il rigore negato a Immobile? – continua Diaconale – E’ ormai evidente il malanimo che serpeggia nella categoria arbitrale nei nostri confronti. C’è che chi sbaglia ripetutamente senza mai pagare. Ma la società è attenta e vigila”.