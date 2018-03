(ANSA) – GUADALAJARA (MESSICO), 12 MAR – L’azzurro Tammaro Cassandro, tiratore casertano ‘nipote d’arte’ (suo zio Ennio Falco, attuale ct dell’India, vinse l’oro olimpico ad Atlanta ’96) si è piazzato al terzo posto nella prova di Skeet della prima ‘tappa’ della Coppa del mondo di tiro a volo, in corso a Guadalajara. La gara è stata vinta dal fuoriclasse statunitense Vincent Hancock, oro olimpico a Pechino ’08 e Londra ’12, che nello spareggio ha battuto per 6-5 l’australiano di Brisbane Paul Adams dopo che i due avevano chiuso alla pari, sul 59/60, la serie conclusiva di piattelli che avrebbe dovuto assegnare la vittoria. Cassandro ha ottenuto il terzo posto con 49/50, mentre ha deluso l’altro azzurro Luigi Lodde, ex campione d’Europa, solo 27/mo.