(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 12 MAR – E’ terminata ad Assisi la due giorni della Commissione arbitri e giudici Aiba, ente internazionale del pugilato, per adeguare la boxe olimpica alle condizioni chieste dal Cio. “Come in ogni disciplina sportiva – spiega il presidente Eubc Franco Falcinelli – il settore arbitri e giudici è di fondamentale importanza. Dopo le ultime vicissitudini che hanno interessato il movimento pugilistico Aiba, il Cio ha richiesto efficaci modifiche del settore arbitrale che sono condizioni necessarie per dare la possibilità al pugilato di continuare a far parte del movimento olimpico. E’ nostro dovere fare tutto il possibile per dare lunga vita olimpica alla noble art”. E’ stata quindi elaborata una serie di raccomandazioni che L’Esecutivo Aiba delibererà nei prossimi mesi, come una diversa modalità di selezione di arbitri e giudici, inclusione del sistema “BAR” (Bout Analisys Review) a base di filmati per un’eventuale revisione dei verdetti, introduzione di nuove sanzioni ad arbitri e giudici per errori evidenti.