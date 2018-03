(ANSA) – TORINO, 12 MAR – “Ora siamo in testa alla classifica: un risultato importante, ma dobbiamo mantenere il vantaggio”. Marchisio si gode il primato in classifica ma non abbassa la guardia in vista della sfida di mercoledì con l’Atalanta. “Una squadra molto fisica, che gioca a uomo e a tutto campo – ha spiegato il centrocampista bianconero ai microfoni di JTv -, ha elementi di grande qualità e grazie al loro allenatore sta facendo bene anche quest’anno. Sarà una partita dura, l’abbiamo già sperimentato in coppa, ma da vincere”.