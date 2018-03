CARACAS – Baste decir que la inflación cerró 2017 en 2.700%. Apenas tenemos el cálculo del indicador anualizado hasta febrero, y remonta hasta 6.147,1%, según ha dado a conocer hoy el diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra.

Guerra, quien además es un eminente profesor de FACES (UCV), ha hecho mano de su cuenta (@joseaguerra) en la red social de micro blogging, Twitter, para deslizar la data. La tasa de inflación acumulada entre febrero de 2018 respecto a diciembre de 2017, se colocó en 231,6%. La inflación mensual de febrero 2018 ascendió hasta un 80%.

El experto, quien ha sobreabundado desde su curul en lo que él considera debería hacerse ya con la economía, fue diáfano: “En esta circunstancia aquí no hay bono de la mujer, aquí no hay bono del pobre, aquí no hay salario mínimo que aguante una inflación de 150.000% (…) Está destruido el cono monetario, de hecho casi no puedes comprar nada con cien mil, todo cuesta mucho más, por la hiperinflación”, pudo verse en la pantalla de Vivo Play.

Cae la producción de petróleo

Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, puso sobre el tapete una espada de dos filos: los precios del petróleo se han mantenido –dijo-, pero existe una merma de producción petrolera; “de más de un millón de barriles de petróleo en lo que va de año 2018”. Analistas al tanto indican que la producción está sobre 1 millón 300 mil barriles, algo realmente pobre para lo que fue en su buen tiempo Pdvsa.

“La pieza fundamental para nosotros salir de esta crisis en materia de producción es entender que nosotros lo que producimos es petróleo (…) es urgente un cambio en la política petrolera actual, que permita a Venezuela realmente extraer esas reservas que están allí”, lapidó Guzmán.

“Creo que el culpable es el populismo. Ahí se ve muy bien como el mal gobierno económico al final puede poner un país a sangre y fuego “, ha dejado caer el Nobel de Economía 2014, Jean Tirole, cerrando 2017. Economista y francés, preside la Fundación Jean Jacques Laffont, de la Escuela de Economía de Toulouse.

“No queda otra solución que apelar al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el coste que eso supone para la población”, ha sentenciado Tirole.