CPI verá ampliada denuncia contra Maduro

Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela –quien permanece en el exilio-, dijo que ampliará la denuncia presentada por ella misma ante la Corte Penal Internacional (CPI). La documentación llevará pruebas que vinculan presuntamente al presidente Maduro con el asesinato del ex inspector Óscar Pérez.

The New York Times revela polémica entrevista con López

El periodista Wil Hylton, hizo una serie de entrevistas al coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, quien permanece bajo arresto domiciliario. Pese de tener prohibidas las declaraciones a la prensa, el reportero reveló que le preguntó a López cómo se sentía al romper el silencio y saber que podía volver a prisión. “El liderazgo necesita tomar riesgos”, respondió.

Presencia de la ONU en presidenciales depende la oposición

El diputado Luis Florido, ha dicho que la ONU no tomará parte en las presidenciales como veedor, si la oposición no participa. “En la negociación de República Dominicana nosotros fuimos a buscar mejores condiciones electorales y el secretario de la ONU se hizo parte, entonces él no puede participar en un proceso en el cual no se terminó de acordar las condiciones electorales”, dijo.

Cabello: Alto Comisionado de la ONU no es bienvenido

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dijo que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, “no es bienvenido en Venezuela”. El alto funcionario multinacional manifestó su intención de venir al país y cuestionó al Gobierno nacional por no permitírselo.

Rey Emérito de España habló con Julio Borges

Durante la toma de posesión del presidente de Chile, Sebastián Piñera –que fue ayer en horas de la mañana-, el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, escuchó los planteamientos del ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Julio Borges, quien lo saludó y puso sobre el escritorio los diversos aspectos de la sensible situación que vive Venezuela.

Reverol denuncia ataque a turbina eléctrica en Mérida

“En la madrugada de hoy se presentó un hecho irregular, ya una comisión especial de siniestros del Cicpc y la brigada especial eléctrica del Sebin se encuentran realizando todas las investigaciones.”, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Destacó que se instalarán equipos multidisciplinarios para la evaluación de condiciones en las principales plantas eléctricas del país.