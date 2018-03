(ANSA) – MOSCA, 13 MAR – La Russia non ha nulla a che fare con il caso dell’ex agente dei servizi russi avvelenato in Gran Bretagna insieme alla figlia e non risponderà all’ultimatum del Regno Unito sino a che Londra non le darà accesso alle analisi sulla componente tossica. Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov rispondendo alle parole di Theresa May, secondo quanto riporta Interfax.