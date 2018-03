(ANSA) – SESTRI LEVANTE (GENOVA), 13 MAR – Chiusa la via Aurelia all’altezza delle gallerie di S.Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della mareggiata. I tecnici Anas in accordo con il comune di Sestri Levante in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale hanno deciso di chiudere al transito veicolare fatto salvo il trasporto urbano. Fin dal pomeriggio di ieri il mare forza otto aveva creato disagi e anche la caduta di due persone in moto investite da un’onda. Questa mattina la situazione si è aggravata e quindi la decisione di chiudere la via Aurelia. L’arteria già chiusa per frana da oltre un mese nel tratto di S.Anna si rileva estremamente fragile sia agli smottamenti che all’erosione del mare e pericolosa in caso di mareggiate. La statale sarà riaperta solo quando calerà il mare.(ANSA).