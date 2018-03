(ANSA) – AOSTA, 13 MAR – L’astronauta italiano Maurizio Cheli – che volò nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia (Mission STS-75) – nei prossimi mesi tenterà l’ascensione dell’Everest. Sarà accompagnato dalla guida alpina valdostana Marco Camandona, che ha già scalato in carriera numerosi Ottomila. La partenza è prevista all’inizio di aprile del 2018: da Kathmandu la spedizione risalirà la valle del Khumbu fino al campo base dove inizierà l’acclimatamento che precede il tentativo di vetta. L’idea di scalare la montagna più alta del mondo è venuta a Cheli quando, nel febbraio del 1996, ha scattato alcune foto mentre era in orbita attorno alla Terra a bordo dello Shuttle Columbia. “L’obiettivo – spiega Camandona – è di raggiungere la vetta dalla parete sud. Per me è un ritorno dopo la salita del 2010 dal versante nord”. “Affrontare il versante sud – prosegue la guida alpina – sarà un’avventura affascinante quanto impegnativa. Quando Maurizio Cheli mi ha proposto di accompagnarlo sull’Everest e di programmargli la preparazione, con entusiasmo ho accolto questa nuova sfida. La nostra squadra è composta anche dalla guida alpina François Cazzanelli e da Sergio Cirio. I presupposti per un’ottima riuscita della spedizione ci sono, poi sarà il destino a guidarci”. (ANSA).