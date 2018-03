(ANSA) – TORINO, 13 MAR – “Domani non saranno a disposizione Cuadrado e Bernardeschi, mentre devo valutare Alex Sandro, che ieri era affaticato”. Allegri fa il punto della situazione dei bianconeri indisponibili in vista del recupero con l’Atalanta: “Gli altri stanno tutti bene – ha spiegato il tecnico -, dalla rifinitura deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon, mentre per quanto riguarda Pjanic al 99.9% dovrebbe esserci. In attacco, Dybala ha bisogno di giocare, devo valutare tra Higuain, che ha preso una botta alla caviglia infortunata nel match di domenica, e Mandzukic”.