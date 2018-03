(ANSA) – PERUGIA, 13 MAR – Propone una “singolare” rilettura dei fatti, con al centro il “memoriale segreto” di Aldo Moro, il libro “Il Divo e il Giornalista – Giulio Andreotti e l’omicidio di Carmine Pecorelli: frammenti di un processo dimenticato” di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno (Morlacchi Editore). Nel volume una serie di curiosità e di aneddoti, mai raccontati, su alcuni dei protagonisti della vicenda giudiziaria, terminata con l’assoluzione definitiva di tutti gli imputati. Il libro ricostruisce le fasi salienti delle indagini sull’omicidio di Mino Pecorelli, compiuto il 20 marzo 1979 in via Orazio a Roma, e i momenti considerati dagli autori più significativi del dibattimento. “Immagini, frammenti” che Fiorucci e Guadagno “hanno voluto recuperare perché non se ne perda la memoria”. Le prefazioni sono firmate dal procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, e da quello di Spoleto, Alessandro Cannevale, che furono pubblici ministeri nel processo. Il volume verrà presentato in anteprima sabato alle 18 nel Palazzo del Capitano del Perdono di Santa Maria degli Angeli nell’ambito di Trame Festival, rassegna di letteratura gialla. Coordinerà Valter Vecellio, giornalista del Tg2 della Rai. (ANSA).