(ANSA) – PIACENZA, 13 MAR – Quarantaquattro persone truffate per 3,5 milioni di euro: nei guai sono finiti cinque agenti assicuratori che gestivano un’agenzia a Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) per conto di Allianz Group. Legati da vincoli familiari avrebbero dato vita a un gruppo che confezionava polizze assicurative fasulle, predisposte con il solo fine di appropriarsi dei premi. Con la conseguenza che i clienti, convinti di avere sottoscritto una regolare polizza, di fatto sono rimasti privi di ogni forma di copertura. Le indagini sono partite nel 2015 grazie alla denuncia di Allianz Group alla Guardia di Finanza di Piacenza, guidata dal colonnello Daniele Sanapo: in seguito a un’ispezione interna sarebbero emerse anomalie rilevanti nella stipula di contratti di polizze vita. Allianz ha provveduto anche a revocare il mandato e a querelare i cinque e si costituirà parte civile nel processo. (ANSA).