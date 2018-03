(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “Credo che la nostra SF71H sia una buona base da cui partire”. Sebastian Vettel, attraverso il sito del Cavallino, si mostra fiducioso dopo i test di Barcellona e si prepara per la prima gara del Mondiale, il 25 marzo a Melbourne. “Ora lavoreremo sullo sviluppo per esplorarne e migliorarne ancora il potenziale – dice il tedesco, al quarto anno con la Rossa – Ho molta fiducia nella squadra, conosco le capacità e la dedizione dei ragazzi di Maranello”. Le squadre hanno percorso tanti chilometri nei test e la Ferrari ha lavorato a fondo: “Abbiamo fatto un buon lavoro anche noi in termini di distanza percorsa, coprendo in totale 4.323 chilometri. Da parte mia ne ho fatti 875 in un giorno, l’equivalente di 188 giri, e un totale di quasi tremila! Non abbiamo avuto nessun vero problema sulla macchina, e mi sono anche divertito a guidarla”.