(ANSA) – LONDRA, 13 MAR – Antonio Conte spera nella partita perfetta per ribaltare i pronostici che vedono il ‘suo’ Chelsea rischiare l’eliminazione dalla Champions contro il Barcellona. Dopo l’1-1 casalingo dell’andata, ai catalani basterà anche solo un pari senza gol per passare il turno. E, considerato lo stato di forma delle due squadre, non sembrano esserci grandi speranze per i londinesi di Conte. “Se vuoi avere qualche possibilità contro il Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta – le parole dell’allenatore, alla vigilia della sfida di Champions -. All’andata ci eravamo quasi riusciti. Vogliamo giocare il nostro calcio, segnare almeno un gol. Ma dovremo mantenere una grande concentrazione, essere pronti a soffrire”. Grazie al successo nell’ultimo turno sul Crystal Palace, il Chelsea ha ritrovato fiducia, in vista di Barcellona. “Giocare al Camp Non è sempre fantastico, ogni calciatore vuole giocare partite di questo tipo – ha aggiunto -. Mi aspetto che i giocatori diano il meglio”.