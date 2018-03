(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Sono 12 i calciatori squalificati dal giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in riferimento alle partite della 29/a giornata. Uno solo tra loro ha avuto due giornate di stop, il giocatore dell’Avellino Raul Asencio, espulso per avere rivolto offese, in segno di dissenso, un applauso all’arbitro e indirizzato allo stesso espressioni ingiuriose. Gli altri due espulsi della giornata, Francesco De Santis dell’Ascoli e Salvatore Molina dell’Avellino, staranno invece fermi per un turno. Gli altri squalificati sono: Caputo (Empoli), Bellusci (Palermo), Chibsah, Terranova e Matteo Ciofani (Frosinone), Gerbo (Foggia), Kanoute (Ascoli), Orlandi (Novara), Schiavi (Salernitana). La Salernitana è stata multata di 12 mila euro.