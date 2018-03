NEW YORK. – Lo scandalo delle molestie travolge anche il mondo dell’architettura. L’archistar Richard Meier è accusato di molestie da cinque donne. Accuse che costringono Meier a fare un passo indietro: scusandosi con “chiunque si sia sentito offeso” dal suo comportamento, l’architetto annuncia che si prenderà un periodo di congedo di sei mesi dal suo studio, Richard Meier & Partners, uno dei maggiori al mondo.

A riferire in dettaglio i racconti delle cinque donne è il New York Times. Laura Trumble Elbogen racconta che nel 2009, durante la sua prima settimana di lavoro nel prestigioso studio, era stata invitata da Meier a casa sua per festeggiare il suo nuovo impiego: una volta giunta nell’abitazione, alla donna – allora 24enne – erano state mostrate foto di nudi femminili e l’architetto, a quei tempi 75enne, le aveva chiesto di spogliarsi e di farsi ritrarre.

Elbogen aveva rifiutato e lasciato immediatamente l’abitazione. “Ero imbarazzata anche se sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato”, dice la donna al New York Times. Elbogen aveva successivamente raccontato l’episodio al management dello studio, solo per essere successivamente licenziata.

Alexis Zamblich, ex assistente della comunicazione dello studio di Meier, ha raccontato una storia simile: anche lei nel 2009 era stata invitata nell’appartamento dell’architetto, che si era spogliato alla presenza della donna. Zamblich ha ricevuto 150.000 dollari dallo studio per patteggiare dopo l’accaduto e non può parlare nel dettaglio delle circostanze per le quali è stata allontanata dalla società.

Un altro caso ha interessato Carol Vena-Mondt, designer di mobili che aveva incontrato Meier negli anni 1980 a Los Angeles, quando l’architetto lavorava alla realizzazione del Getty Center. Vena-Mondt era stata invitata a una festa da Meier e quando era giunta nel luogo indicato aveva constatato di essere l’unica invitata. La donna era stata poi oggetto di avance violente da parte dell’architetto.

I racconti gettano un’ombra sull’archistar, che nel 1984 è diventato l’architetto più giovane a essere insignito con il premio Pritzker, il maggiore riconoscimento del settore. Nei mesi scorsi Meier ha lanciato una borsa di studio per la scuola di architettura dell’università Cornell destinata “alle donne più talentuose”.

(di Serena Di Ronza/ANSA)