(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Sorpresa all’Old Trafford, dove il Siviglia di Vincenzo Montella si è imposto 2-1 sul Manchester United guadagnando un insperato accesso ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-0 dell’andata in Spagna, i favori erano tutti per la squadra di Josè Mourinho, ma il Siviglia che in Liga stenta un po’ è riuscito a imbrigliarne il gioco e nella ripresa ha colpito due volte in rapida successione, tra il 29′ e il 33′, sempre con il francese Ben Yedder. Troppo tardi, al 39′, è arrivato il gol di Lukaku e lo United è fuori.