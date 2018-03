(ANSA) – ASSAGO (MILANO), 13 MAR – È il Facundo Campazzo show al Forum. Il playmaker argentino sfodera una prestazione da lustrarsi gli occhi (14 punti, 11 assist e 6 rimbalzi) nella vittoria del Real Madrid sull’Ax Milano (88-77). Nemmeno l’assenza per infortunio di Doncic lascia all’Olimpia la speranza di giocarsela davvero: Milano segna il primo canestro della gara, resta in vantaggio per 15” e incassa subito un parziale di 12-0 che complica ogni piano. Il Real Madrid è davvero di un’altra categoria e allenta la presa solo quando è a +21 (81-60), consentendo a Milano di rendere meno amara una sconfitta ricca di orgoglio che si conclude tra gli applausi dei 10mila spettatori del Forum di Assago.