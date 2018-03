(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all’avversario. Cosa che invece all’andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da uomini e questo è l’aspetto più importante se vogliamo ambire a certi traguardi e sogni”. Eusebio Di Francesco si gode la serata magica: il tecnico giallorosso conquista i quarti da esordiente in Champions. “Avversarie da escludere? Voglio continuare a sognare con questa squadra: ho visto tanta gente incitare e soffrire, l’unico avversario che vorrei evitare è la paura. Quella non dobbiamo mai averla. Dal punto di vista dell’applicazione merita 10, da quello tecnico un 6,5 perché molti meccanismi non li abbiamo messi in pratica alla perfezione, cosa che si può concedere a un gruppo non abituato a questo genere di incontri”.