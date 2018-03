(ANSA) – AARE (SVEZIA), 14 MAR – Ancora maltempo su Aare con vento neve e nebbia che stanno creando problemi alle due discese previste oggi alle Finali di cdm. La partenza degli uomini – in programma alle 10,30 – è stata spostata alle 13.15. La partenza della donne è stata invece confermata alle 12, ma in precedenza non è stato possibile tentare una prova cronometrata sulla sola parte alta del tracciato. Si gareggerà così su un tracciato breve di meno di un minuto, quello dell’unica prova svolta. Alla discesa donne non parteciperà probabilmente Federica Brignone, stamani influenzata. Il regolamento Fis prevede che se alle Finali una gara non viene disputata ci sia la cancellazione definitiva dal calendario. Se le due discese di oggi non venissero disputate allora le relative coppe verrebbero assegnate allo svizzero Beat Feuz ed alla azzurra Sofia Goggia sono al comando delle rispettive classifiche.