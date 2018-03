(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 14 MAR – “Sto meditando di lasciare la guida del Comune di Norcia”: lo ha detto il sindaco Nicola Alemanno nel corso di una conferenza stampa in piazza S. Benedetto. Tenuta dopo avere ricevuto un avviso di garanzia legato al sequestro del centro polivalente. Alemanno, FI, ha spiegato che scioglierà la riserva “nelle prossime ore”. Ha quindi spiegato di “avere aperto una riflessione” con la sua maggioranza (di centrodestra) dopo avere ricevuto l’avviso di garanzia legato al sequestro del centro polivalente (per il quale è indagato anche l’architetto Stefano Boeri). Il sindaco ha anche annunciato che visto il provvedimento “il prossimo Consiglio comunale si terrà in piazza” in quanto dopo il sisma veniva utilizzato proprio lo spazio dove ora sono stati posti i sigilli. Alla conferenza stampa in piazza ha chiesto e ottenuto di parlare anche uno dei cittadini di Norcia presenti che hanno applaudito più volte Alemanno. “Non ci devi lasciare…” ha detto rivolto al sindaco.