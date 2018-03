(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato”. Lo scrivono sul blog del Movimento 5 stelle i neo eletti Giulia Grillo, e Danilo Toninelli, rispettivamente capogruppo M5s di Camera e Senato. “Vogliamo figure di garanzia. – si legge – Le due presidenze devono essere assolutamente slegate da qualsiasi questione di governo. Anche in questo, chiediamo responsabilità a tutte le forze politiche affinché si possa arrivare a scelte condivise che non rispondano a nessuna logica di spartizione delle poltrone. Il MoVimento 5 Stelle ha avuto il mandato da parte dei cittadini per governare questo Paese, ed è con questa stessa responsabilità che vogliamo interloquire con le altre forze politiche”.