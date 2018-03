(ANSA) – BRUXELLES, 14 MAR – “Spero che in futuro quello che definirà le politiche sui migranti del nuovo governo italiano sarà uno spirito e un impegno europei”. Così il commissario Ue alla migrazione Dimitris Avramopoulos sulla prospettiva di un governo guidato dalla Lega critica sulle politiche Ue in materia di migranti. “Dobbiamo continuare a lavorare strettamente insieme con l’Italia perché questa ha un grande ruolo da giocare sia nel suo interesse che in quello Ue”, ha sottolineato Avramopoulos.