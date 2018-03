(ANSA) – MOSCA, 14 MAR – Il presidente russo, Vladimir Putin, non esclude che il ponte tra Crimea e Russia possa essere aperto al traffico automobilistico prima del previsto. Così il capo dello stato russo in una conversazione con le maestranze al lavoro sul ponte. “Sarà pronto anche per maggio”, hanno detto gli operai. “Certo, mi piacerebbe che la gente potesse usarlo già nella stagione estiva”, ha detto Putin. Lo riporta la Tass.