(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Il Campione Europeo TER Giandomenico Basso sta definendo i programmi per la stagione 2018 Il pluri Campione italiano ed europeo Giandomenico Basso sta definendo in questi giorni il suo programma per la stagione rally 2018. Sono molte le proposte che gli sono state presentate e la scelta – come spiega il suo entourage – non sarà certo facile. Proprio per questa ragione, Basso salterà il primo appuntamento del Campionato Italiano Rally, il 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si disputerà nei giorni 23 e 24 marzo. Basso sarà invece presente nella veste di Esaminatore alla Semifinale di Aci Rally Italia Talent che si svolgerà sul Circuito di Siena di Castelnuovo Berardenga nei giorni 22/23/24 marzo. Dopo 9 selezioni regionali gli ammessi alla Semifinale si giocheranno quindi sul Circuito di Siena la partecipazione alla Finale che si disputerà nei giorni 13/14/15 aprile all’Autodromo Internazionale d’Abruzzo di Ortona sempre con le affidabili e performanti Abarth 595 Competizione e Abarth 124 Spider.