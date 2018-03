(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Il piano Marshall sarà potenziato con ulteriori squadre in città. Ci sono tantissima buche, non sono quantificabili, ma ci vuole un certo tempo” per sistemarle. “Quando mi aspetto il ritorno alla normalità? Non ho un idea precisa, immagino che non sia un tempo lungo rafforzando le squadre. Spero che non si vada oltre un paio di mesi o meno”. Lo ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Margherita Gatta interpellata a margine di una riunione della commissione Trasporti sulla sicurezza stradale. L’assessore si è detta “arrabbiata. A me non piace dare colpe alle amministrazioni passate ma è scientifico che da anni la manutenzione quanto meno non è stata fatta per bene”. La voragine che si è aperta ieri in circonvallazione Gianicolense inghiottendo una macchina “è un altra questione – risponde l’assessore -. Capita che ci sia delle perdite sotterranee di cui non si ha contezza. Ma non c’entra niente con le buche”.