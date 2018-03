(ANSA) – BARI, 14 MAR – “Per noi ovviamente la partita non è chiusa, non è finita. Siccome, grazie a Dio, questo governo ha chiuso la sua storia, noi apriremo” un fronte anti-trivelle “con chiunque voglia, con qualunque forza politica che si impegni a modificare queste norme e a vietare l’uso dell’air gun”. Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, all’indomani della notizia del rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dei ricorsi presentati contro le autorizzazioni ministeriali per le ricerche di idrocarburi in Adriatico con la tecnica air-gun. “La Puglia – ha aggiunto Emiliano – sarà di nuovo in prima linea. Adesso mi vengano a dire che questa cosa la faccio contro qualcuno in particolare. Questo contro qualcuno oggi non avrebbe senso”. “Devo solo difendere – ha precisato – il mare della Puglia”. Il governatore ha sottolineato “l’ira della Puglia intera” per la notizia del via libera alle ricerche.