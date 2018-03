(ANSA) – BERLINO, 14 MAR – Il nuovo governo tedesco di Angela Merkel ha giurato nel Bundestag, alla presenza del presidente Wolfgang Schaeuble. Ecco la squadra: il vicecancelliere Olaf Scholz, in quota Spd, ministro delle Finanze; Horst Seehofer in quota Csu, ministro degli Interni e della Patria; Heiko Maas, Spd, ministro degli Esteri; Peter Altmaier, Cdu, ministro dell’Economia e dell’Energia; Katarina Barley, Spd, ministra della Giustizia e della Tutela dei consumatori; Hubertus Heil, Spd, ministro del Lavoro e degli Affari sociali; Ursula von der Leyen, Cdu, ministra della Difesa; Julia Koeckner, Cdu, ministra dell’Agricoltura; Franziska Giffey, Spd, ministra alla Famiglia; Jens Spahn, Cdu, ministro della Salute; Andreas Scheuer, Csu, ministro dei Trasporti e Infrastrutture; Svenja Schulzeanni, Spd, ministra dell’Ambiente; Anja Karliczek, Cdu, ministra dell’Istruzione; Gerd Mueller, Csu, ministro dello Sviluppo; Helge Braun, Cdu, ministro degli Affari speciali. Sottosegretaria per il Digitale è Dorothee Baer, Csu.