(ANSAmed) – TEL AVIV, 14 MAR – Il premier palestinese Rami Hamdallah – sfuggito ieri ad un attentato a Gaza – è in partenza per Roma dove domani parteciperà ai lavori ad una conferenza straordinaria dei paesi donatori dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i profughi palestinesi. Dopo il taglio di 300 milioni di dollari deciso dall’amministrazione di Donald Trump per quest’anno, l’agenzia è in gravi difficoltà finanziarie. La “peggiore” – ha ammonito l’Unrwa – degli ultimi 70 anni e che svuoterà le casse dell’agenzia nei mesi di maggio e giugno, tanto da non poter pagare i 30,000 dipendenti. Scopo della Conferenza straordinaria di Roma è quella di organizzare una risposta della comunità internazionale per risolvere la crisi finanziaria dell’Unrwa che assiste profughi palestinesi a Gaza, in Cisgiordania, Libano, Siria e Giordania. Hamdallah nel suo viaggio a Roma è accompagnato da Riyad Mansour, ambasciatore palestinese alle nazioni Unite.