(ANSA) – WASHINGTON, 14 MAR – Sfidando un vento freddo e una temperatura sotto lo zero, centinaia di studenti hanno manifestato davanti alla Casa Bianca contro le armi ad una mese dalla strage nel liceo di Parkland (Florida). I partecipanti sono rimasti seduti in silenzio per 17 minuti, come il numero delle vittime, tenendo tra le mani cartelli di protesta contro Trump, la Nra (la lobby delle armi) e il congresso. Alla fine si sono alzati con un lungo applauso. Ora la protesta ‘arancione’, dal colore scelto per l’evento, marcia su Capitol Hill.