(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Io e tutti i sindaci italiani di ogni colore politico siamo con lui e e siamo pronti a far diventare il suo problema quello di tutti noi”. E’ quanto chiede al sindaco di Norcia Nicola Alemanno il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci Enzo Bianco, relativamente all’avviso di garanzia recapitato al primo cittadino umbro per il centro polivalente comunale e sulla sua volontà di rassegnare le dimissioni. “Parlo a nome di tutti i sindaci italiani – spiega Bianco – l’ho sentito poco fa e gli ho chiesto espressamente di restare. Che dire? Capisco bene lo stato d’animo del sindaco di Norcia Alemanno. Purtroppo sono questi i ringraziamenti che qualche volta la Repubblica ci riserva”. E annuncia: “appena il nuovo governo sarà in carica porteremo all’attenzione del Paese il tema dell’operatività dei sindaci”.