(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Un cittadino marocchino è stato espulso oggi dal territorio nazionale “per motivi di sicurezza dello Stato”. Si tratta, fa sapere il Viminale, di un 35enne emerso all’attenzione delle forze di polizia nel corso della sua detenzione, dovuta a reati comuni, per aver assunto, nel carcere di Alessandria, la funzione di imam, ruolo dal quale è stato poi estromesso a causa delle sue posizioni oltranziste e della sua condotta violenta manifestata nei confronti di altri appartenenti alla sua religione. L’uomo è stato anche segnalato per aver inneggiato all’autore dell’attentato compiuto a Nizza nel luglio del 2016. Con questa espulsione, la ventisettesima del 2018, sono 264 i soggetti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso allontanati dall’Italia con accompagnamento nel proprio Paese dall’1 gennaio 2015 ad oggi.