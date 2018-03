(ANSA) – NEW YORK, 14 MAR – Un’altra grana per United Continental. Dopo l’incidente del cane morto in volo perché costretto dall’equipaggio a viaggiare nelle cappelliere, la compagnia aerea ha spedito un cane destinato a Kansas City in Giapponese. Il pastore tedesco di 10 anni doveva volare dall’Oregon al Kansas: quando i proprietari sono andati a prenderlo si sono visti recapitare un altro cane. Dopo alcune ricerche e’ stato chiarito che il loro pastore tedesco era stato spedito per errore in Giappone, dove avrebbe dovuto essere invece spedito l’altro cane che la famiglia si è vista recapitare.