(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita: abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il turn-over? Abbiamo giocato talmente tante partite che le abbiamo affrontante tutte con grande dignità e senza fare piagnistei”. Così Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta a Torino. “Fare punti a Torino non è facile per nessuno, era un’occasione e un’opportunità ma sappiamo che, per raggiungere l’Europa, sono altre le partite decisive. Siamo un po’ in ritardo, dobbiamo fare qualcosa di più, ma partite come queste ci danno morale”. “La favorita per lo scudetto? Quattro punti sono un bel vantaggio per la Juve, però è ancora lunga. C’è ancora lo scontro diretto, nulla è deciso ma la Juve nelle ultime settimane ha preso un po’ di vantaggio”.