CARACAS – Vicente Bello, representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), consideró una “caja negra” las elecciones conjuntas que se realizarán el próximo 20 de mayo.

Los próximos comicios electorales se realizaran en simultaneo: las elecciones presidenciales y la escogencia de diputados a los consejos legislativos y lo concejales de las cámaras municipales de todo el país.

Bello criticó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por no dar a conocer el número de boletas electorales que se usaran, al igual que tampoco haya información sobre cómo se organizaran las circunscripciones electorales.

“El CNE no ha dicho ni ha informado cómo va a ser este proceso. No se ha informado a la opinión pública cuántos cargos se van a elegir y cómo se van a elegir. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene que publicar las proyecciones de población para cada uno de los estados y los municipios que después usará el CNE,” agregó el representante de la MUD.

De igual forma, el también dirigente del partido político Un Nuevo Tiempo rechazó que se inicie el proceso de postulaciones a diputados regionales cuando los partidos políticos no conocen el número de cargos que podrán inscribir.

“Si esa información no existe – porque hasta este momento no existe -, ¿cómo se van a postular los candidatos? La información no ha sido publicada, los partidos no están en capacidad de postular candidatos y el CNE tampoco ha dicho cómo se va producir esa votación, si serán tres tarjetones, una máquina, o tres bandejas electrónicas, una para presidente, una para diputados y otra para concejales. Eso no lo sabemos”, reafirmó.

Hasta el momento la desinformación que maneja el Consejo Nacional Electoral, ha sido el blanco de críticas para algunos electores y partidos políticos. El tema de los 10 estados del país con representación indígenas (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Monagas, Sucre, Trujillo y Zulia), donde se deben elegir diputados y concejales indígenas. Sobre esto tampoco se ha informado nada, lo cual es otro tema que inquieta al representante electoral.

“Es una caja negra sobre un proceso que puede ser tan complejo por la cantidad de cargos y es totalmente opaco para la población. En un proceso de estas características, no existe información de cómo se pretende llevar a cabo esa elección, organizar esa votación. Es una gran interrogante que lo que hace es complicar más el proceso electoral y ratificar que no hay condiciones, esta elección no está suficientemente organizada e informada”, concluyó Bello.