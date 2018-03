NEW YORK,. – Elizabeth Holmes, la fondatrice e amministratore delegato di Theranos, è accusata di frode. Paragonata a Steve Jobs e diventata volto femminile di una Silicon Valley in cui le donne ancora latitano, Holmes è salita alla cronache negli ultimi anni con Theranos, con la quale aveva promesso di rivoluzionare l’industria dei laboratori di analisi.

Ma le sue promesse erano, secondo la Sec, una truffa: insieme all’ex presidente di Theranos Sunny Sunny Balwani, con il quale aveva una relazione, ha frodato gli investitori, presso i quali ha raccolto 700 milioni di dollari con dichiarazioni false sulla tecnologia della società e sulla sua performance finanziaria.

Holmes ha patteggiato le accuse della Consob americana senza ammettere o smentire eventuali responsabilità: l’ex star della Silicon Valley pagherà 500.000 dollari e non potrà ricoprire alcun incarico societario per i prossimi 10 anni.

L’imprenditrice 34enne ha fondato Theranos quando aveva 19 anni, dopo aver abbandonato gli studi a Stanford. Le accuse a Holmes sono una doccia fredda per la Silicon Valley e per le sue molte start up. ”La storia di Theranos è un’importante lezione per la Silicon Valley. Coloro che innovano e cercano di rivoluzionare un’industria devono dire la verità agli investitori su quello che le loro tecnologie sono in grado di fare ora, non su quello che sperano potranno fare un giorno” spiega la Sec.

Holmes aveva promosso una tecnologia a suo avviso rivoluzionaria e in grado di abbattere i costi di laboratorio, consentendo esami del sangue completi a portata di un dito. Un analizzatore portatile – era la promessa di Holmes – consentiva infatti un esame dettagliato con una sola goccia di sangue. Un’indagine condotta dal Wall Street Journal nel 2015 aveva però sollevato i primi dubbi su Theranos, spingendo le autorità a indagare. L’inchiesta si è chiusa con le accuse di frode.