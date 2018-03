(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “E’ stata una partita difficile, contro un avversario complicato, ma abbiamo dato il massimo. Complimenti anche i tifosi che ci hanno appoggiato per tutta la sfida. I 100 gol di Messi in Champions? E’ difficile dire qualcosa su di lui. Per noi è importantissimo, è un giocatore unico, il numero uno. Noi dobbiamo aiutarlo il più possibile per raggiungere i nostri obiettivi”. Così, parlando a Premium sport, Andrea Iniesta, capitano del Barcellona che stasera ha eliminato il Chelsea, qualificandosi per i quarti della Champions. “Chi non vorrei ai quarti? Il Real Madrid è molto pericoloso – conclude – anche se, visto che è una squadra spagnola, lo conosciamo meglio rispetto ad altre. Un commento per la scomparsa di Astori? Voglio mandare un forte abbraccio alla sua famiglia. Sono vicino a loro. E’ stata una notizia terribile”.