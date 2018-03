(ANSA) – WASHINGTON, 15 MAR – Sul caso dell’ex spia russa avvelenata, gli Usa sono “solidali” con Londra, ne “condividono” il giudizio sulla responsabilità di Mosca e ne “sostengono la decisione di espellere i diplomatici russi come giusta risposta”. Lo riferisce la Casa Bianca, secondo cui questa ultima azione “rientra in un quadro di comportamento in cui la Russia disprezza l’ordine internazionale, mina la sovranità e la sicurezza di altri Paesi e tenta di sovvertire e screditare le istituzioni e il processo democratico occidentale”.