(ANSA) – FOGGIA, 15 MAR – Due ordigni rudimentali sono stati fatti esplodere la notte scorsa davanti a due negozi a Foggia facendo ripiombare la città nell’incubo delle estorsioni. Il primo ordigno è stato fatto esplodere in viale Luigi Pinto presso il centro scommesse ‘Easy World’, dove la forte deflagrazione ha mandato in frantumi la vetrata dell’esercizio commerciale, i vetri della finestra di un’abitazione e i cristalli di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Il secondo ordigno è deflagrato in piazza Cavour davanti al bar ‘New Coffee 0861’ provocando danni alla vetrata principale. Sui due episodi indagano carabinieri e squadra mobile. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.