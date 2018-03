(ANSA) – OLBIA, 15 MAR – Una donna è caduta dal quinto piano della stanza in cui alloggiava, in un albergo di Olbia, ed è morta. E’ accaduto all’hptel Panorama di via Garibaldi. I carabinieri di Olbia stanno indagando per stabilire la dinamica dell’incidente che è costato la vita alla cliente dell’hotel, di cui non sono stare ancora rese note le generalità.