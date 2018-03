(ANSA) – MILANO, 15 MAR – Ci fu un’altra tragedia nel 2014 a Paina di Giussano, il paese della Brianza dove ieri Alessandro Turati, 28 anni, ha ucciso mamma e nonna e si è ammazzato. L’11 febbraio di 4 anni fa, infatti, Michele Graziano, 40 anni, uccise a coltellate i suoi figli, Elena di 9 anni e Thomas di 2 anni, avuti con due donne, per poi tentare inutilmente il suicidio nella sua casa a Paina di Giussano. Potrebbe essere stata la depressione, causata anche dalla seconda separazione che stava affrontando, a spingerlo ad uccidere. Graziano, ex impiegato in una catena di supermercati, è stato condannato all’ergastolo in primo e secondo grado e in Cassazione. (ANSA).