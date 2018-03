(ANSA) – REGGIO EMILIA, 15 MAR – Per oltre quattro anni avrebbe maltrattato la moglie con continue vessazioni fisiche e psichiche, picchiandola con cadenza settimanale, costringendola ad avere rapporti sessuali e arrivando a minacciarla di morte se lo avesse denunciato. E anche quando se n’è andato di casa, avrebbe continuato a perseguitare la donna, una 40enne residente nella bassa reggiana, con telefonate offensive e pedinamenti e in un’occasione l’avrebbe presa per il collo dicendole: “Ti devo ammazzare”. Gli episodi, ricostruiti dai carabinieri della stazione di Boretto, coordinati dal pm Maria Rita Pantani, hanno portato a un’indagine per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata. Violenze e minacce, queste anche in presenza dei figli minori, sono iniziate nel 2013 e proseguite fino all’estate dello scorso anno dopo la separazione. (ANSA).