(ANSAmed) – BEIRUT, 15 MAR – Le forze governative siriane sostenute da Iran e Russia avanzano nella Ghuta, l’area a est di Damasco ancora parzialmente in mano a gruppi armati locali sostenuti a vari livelli da Turchia, Qatar e Arabia Saudita. Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), le forze lealiste tentano di farsi strada verso Hamuriya, una località chiave nell’area più vicina alla capitale Damasco.