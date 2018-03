CARACAS – Domenica l’Universidad Simón Bolivar (USB) farà da cornice alla prima tappa del circuito Gatorade MTB. Questa prova ciclística in questo 2018 festeggierà la sua 25esima edizione ed avrà quattro manche.

“Abbiamo un nuovo tracciato nella USB, abbiamo migliorato diversi settori dove avevamo già svolto alcune gare” – ha dichiarato Marlon Monsalve, responsabile nazionale di eventi e sports marketing di Pepsi-Cola Venezuela durante la conferenza stampa, aggiungendo – “Avremo quattro tappe, la seconda probabilmente si svolgerà ad Anare. Li l’anno scorso la gara é stata ben apprezzata. Una delle manche si svolgerà nella zona Altos Mirandinos”.

Durante l’incontro coi media Monsalve ha consegnato una targa ad Artemio Leonett, presidente uscente della Federación Venezolana de Ciclismo, come ringraziamento dato dalla federazione allo svolgimento della prova.

Gli organizzatori stimano che alla circuito Gatorade MTB saliranno in sella circa 1000 partecipanti. Le persone che vogliono misurarsi a suon di pedali possono ancora iscriversi e le categorie andranno dagli 8 ai 99 anni. Ci saranno due modalità: cronometrato e partecipativo. Il prezzo del tagliando d’iscrizione é di 660 mila bolívares per adulti e 560 per la categoria infantil, questi sono i prezzi per la categoría cronometrata, mentre per quella libera partecipazione il costo é di 460.000 (adulti) e 360.000 (infantil).

