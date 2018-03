(ANSA) – BARI, 15 MAR – Un uomo di oltre 50 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in arrivo alla stazione di Bari centrale. Per cause non ancora chiarite, l’uomo è caduto sul binario mentre arrivava un treno regionale proveniente da Foggia. La polizia ferroviaria che indaga sul’accaduto, non esclude che si sia trattato di un suicidio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il traffico ferroviario non ha subito particolari conseguenze perché i treni sono stati dirottati sul altri binari.