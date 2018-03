(ANSA) – MACERATA, 15 MAR – Un taglio del nastro che sa di rinascita a quasi un anno e mezzo dalle terribili scosse che hanno devastato le Marche. Tra le aziende colpite anche la società agricola Lai. Dopo essersi rimboccata le maniche Laura Lai, casa, stalle e laboratorio inagibili, è riuscita a proseguire la sua attività, tutta biologica, di allevamento di mucche e ovini e produzione con vendita diretta di carne, latte e formaggi. Domenica 18 marzo, alle 10:30 sarà inaugurato il nuovo punto vendita a Passo San Ginesio. Sarà offerta esente una degustazione dei prodotti aziendali. Un segnale di speranza per l’entroterra marchigiano che Coldiretti Marche salute con piacere ricordando alle istituzioni la necessità di snellire la burocrazia che opprime la ricostruzione. Coldiretti torna a sollecitare un Testo Unico che comprenda tutte le ordinanze emesse dal commissario straordinario per la ricostruzione. Ma servono anche interventi per creare le condizioni affinché gli istituti finanziari siano in grado di scontare la cosiddetta ‘cambiale sisma’, il Decreto di ammissione al contributo, garantendo alle imprese di poter far fronte agli stati di avanzamento.